Убийство в одесском СИЗО: подозреваемый заявил, что его заставили убить сотрудницу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня в Малиновском суде Одессы рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Елены Порошенко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Во время заседания обвиняемый Василий Чемериз заявил, что его заставили убить сотрудницу СИЗО.
По его словам, приказы он получал по телефону. У заказчиков была цель устранить с должности начальника действующего руководителя следственного изолятора. Именно поэтому Василию Чемеризу позволили жить вне камеры. Однако заказчиков обвиняемый не называет.
По решению суда В.Чемериз будет находиться в СИЗО еще 60 дней - до 12 мая.
Напомним, 17 августа в Одесском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Елену Порошенко и расчленил ее тело. В январе текущего года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.