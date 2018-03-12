Вбивство в одеському СІЗО: підозрюваний заявив, що його змусили вбити співробітницю
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні в Малиновському суді Одеси розглядалося питання щодо продовження запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО Олени Порошенко. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Під час засідання обвинувачуваний Василь Чемеріз заявив, що його змусили вбити співробітницю СІЗО.
За його словами, накази він отримував телефоном. Замовники мали на меті усунути із посади начальника чинного керівника слідчого ізолятора. Саме тому Василю Чемерізу дозволили жити поза камерою. Однак замовників обвинувачений не називає.
За рішенням суду В.Чемеріз перебуватиме в СІЗО ще 60 днів — до 12 травня.
Нагадаємо, 17 серпня в Одеському слідчому ізоляторі №21 один з ув'язнених вбив працівницю ізолятора Олену Порошенко і розчленував її тіло. У січні поточного року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського слідчого ізолятору.