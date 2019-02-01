Убийство пары в Николаеве: стрелка арестовали без права залога

"Сегодня, 1 февраля, суд Центрального района. Николаев, изучив все доводы защиты и обвинения, проанализировав имеющиеся риски нахождения злоумышленника на свободе, избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в пресс-службе.



Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковником полиции Иваном Выговского инициировано проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибшего супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).



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Напомним, 30 января возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял в супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи. Предварительно факт квалифицированы по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).





