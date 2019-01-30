Подружжя у Миколаєві розстріляли через борги

“Сьогодні, 30 січня в суді міста Миколаєва розглядалася справа щодо боргових зобов’язань між подружжям та затриманим. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, між ними стався конфлікт і зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку”, — розповіла Парфенова.

Затриманий розповів, що не планував вбивство — це сталося на емоціях, суму боргу він не назвав, проте зазначив, що вона не підйомна для нього. Також, він стверджує, що рушниця з якої він стріляв зареєстрована, а він працює мисливцем, тому возив її з собою.

За словами речника, подія сталася на очах у поліцейського, який йшов додому після своєї зміни. Тому він одразу затримав зловмисника.

Нагадаємо, 30 січня біля районного суду у Миколаєві місцевий житель стріляв у подружжя, внаслідок чого чоловік і жінка загинули. Жінка загинула на місці події, чоловік — у кареті швидкої допомоги. Попередньо факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).