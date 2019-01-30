Супругов в Николаеве расстреляли из-за долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Супруги, которых расстреляли возле суда в Николаеве, выиграли дело у своего оппонента, который был должен им деньги. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь полиции Николаевской области Инна Парфенова.
"Сегодня, 30 января, в суде города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, между ними произошел конфликт и злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину", - рассказала Парфенова.
Задержанный рассказал, что не планировал убийство - это произошло на эмоциях, сумму долга он не назвал, однако отметил, что она не подъемная для него. Также он утверждает, что ружье из которого он стрелял зарегистрировано, а он работает охотником, поэтому возил его с собой.
По словам пресс-секретаря, событие произошло на глазах у полицейского, который шел домой после своей смены. Поэтому он сразу задержал злоумышленника.
Напомним, 30 января возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял в супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи. Предварительно факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).