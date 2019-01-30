У Миколаєві біля суду розстріляли подружжя

"Сьогодні близько 15:00 в Інгульському районі міста Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік - у кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Наразі там працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти.

"Попередньо факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство)", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у розважальному закладі Одеси чоловік почав стріляти з травматичного пістолета, внаслідок чого троє осіб отримали поранення.