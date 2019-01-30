В Николаеве возле суда расстреляли супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял в супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
"Сегодня около 15:00 в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.
"Предварительно факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - отметили в полиции.
Напомним, в развлекательном заведении Одессы мужчина начал стрелять из травматического пистолета, в результате чего три человека получили ранения.