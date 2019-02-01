Вбивство пари в Миколаєві: стрілка заарештували без права застави

"Сьогодні, 1 лютого, суд Центрального району м. Миколаїв, вивчивши усі доводи захисту та обвинувачення, проаналізувавши наявні ризики знаходження зловмисника на волі, обрав затриманому за подвійне вбивство 52-річному чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - повідомили у прес-службі.



Крім того, т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковником поліції Іваном Вигівським ініційовано проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань).



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Нагадаємо, 30 січня біля районного суду у Миколаєві місцевий житель стріляв у подружжя, внаслідок чого чоловік і жінка загинули. Жінка загинула на місці події, чоловік — у кареті швидкої допомоги. Попередньо факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).





