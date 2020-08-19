Убийство Гандзюк: суд продлил подготовительное заседание по Мангеру и Левину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева продлил подготовительное заседание по делу в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, передает корреспондент УНН.
Так, суд продлил подготовительное заседание по делу относительно Мангера и Левина.
Добавим, что на заседании присутствуют обвиняемые Мангер, Левин и их адвокаты.
Напомним, ранее Киевский апелляционный суд определил, что дело в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина будет слушать Днепровский районный суд Киева.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа подозреваемого в организации нападения Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).
Само нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: активистку облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.