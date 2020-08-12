Вбивство Гандзюк: справу Мангера та Левіна слухатиме Дніпровський райсуд Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Київський апеляційний суд визначив, що справу щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна слухатиме Дніпровський районний суд Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"12 серпня 2020 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду задоволено подання голови Печерського районного суду міста Києва про визначення підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадян М. та Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб... - ред.), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження - ред.) Кримінального кодексу України, матеріали кримінального провадження направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для судового розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, захист Мангера наполягав, щоб справу передали до Херсонського суду, який би й призначив вирок. Проте, Верховний Суд ухвалив залишити розгляд справи щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера в райсуді Києва.
Додамо, що Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Також Київський апеляційний суд залишив під вартою до 24 серпня підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).
Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.