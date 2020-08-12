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Вбивство Гандзюк: справу Мангера та Левіна слухатиме Дніпровський райсуд Києва

Вбивство Гандзюк: справу Мангера та Левіна слухатиме Дніпровський райсуд Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Київський апеляційний суд визначив, що справу щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна слухатиме Дніпровський районний суд Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"12 серпня 2020 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду задоволено подання голови Печерського районного суду міста Києва про визначення підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадян М. та Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб... - ред.), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження - ред.) Кримінального кодексу України, матеріали кримінального провадження направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для судового розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, захист Мангера наполягав, щоб справу передали до Херсонського суду, який би й призначив вирок. Проте, Верховний Суд ухвалив залишити розгляд справи щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера в райсуді Києва.

Додамо, що Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Також Київський апеляційний суд залишив під вартою до 24 серпня підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).

Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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