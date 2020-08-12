Убийство Гандзюк: дело Мангера и Левина будет слушать Днепровский райсуд Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд определил, что дело в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина будет слушать Днепровский районный суд Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"12 августа 2020 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда удовлетворено представление председателя Печерского районного суда города Киева об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению граждан М. и Л. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц ... - ред.), ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение - ред.) Уголовного кодекса Украины, материалы уголовного производства направлены в Днепровский районный суд города Киева для судебного рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Напомним, защита Мангера настаивала, чтобы дело передали в Херсонский суд, который бы и назначил приговор. Однако, Верховный Суд постановил оставить рассмотрение дела в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в райсуде Киева.
Добавим, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа подозреваемого в организации нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).
Напомним, что нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.