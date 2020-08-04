Справа Гандзюк: Верховний суд залишив розгляд справи Мангера в Києві

“Сьогодні, 4 серпня 2020 року, колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення клопотання захисника очільника Херсонської обласної ради про направлення кримінального провадження за обвинуваченням цього херсонського посадовця та іншої особи в замовленні та організації нападу на радницю міського голови Херсона з Печерського районного суду Києва до Херсонського міського суду Херсонської області”, — йдеться в повідомленні.

Також колегія суддів ККС ВС не задовольнила подання голови Київського апеляційного суду про направлення матеріалів цього кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.