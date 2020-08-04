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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114171 просмотра

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Дело Гандзюк: Верховный суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве

Дело Гандзюк: Верховный суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Верховный Суд постановил оставить рассмотрение дела в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в райсуде Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

"Сегодня, 4 августа 2020 года, коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника главы Херсонского областного совета о направлении уголовного производства по обвинению этого херсонского чиновника и другого лица в заказе и организации нападения на советницу мэра Херсона из Печерского районного суда Киева в Херсонский городской суд Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также коллегия судей ККС ВС не удовлетворила представление председателя Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошело 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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