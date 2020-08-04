Дело Гандзюк: Верховный суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Верховный Суд постановил оставить рассмотрение дела в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в райсуде Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.
"Сегодня, 4 августа 2020 года, коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника главы Херсонского областного совета о направлении уголовного производства по обвинению этого херсонского чиновника и другого лица в заказе и организации нападения на советницу мэра Херсона из Печерского районного суда Киева в Херсонский городской суд Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также коллегия судей ККС ВС не удовлетворила представление председателя Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на Гандзюк произошело 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.