Вбивство Гандзюк: суд продовжив підготовче засідання щодо Мангера та Левіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Дніпровський районний суд Києва продовжив підготовче засідання у справі щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив підготовче засідання у справі щодо Мангера та Левіна.
Додамо, що на засіданні присутні обвинувачені Мангер, Левін та їх адвокати.
Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд визначив, що справу щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна слухатиме Дніпровський районний суд Києва.
Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Також Київський апеляційний суд залишив під вартою до 24 серпня підозрюваного в організації нападу Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).
Сам напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року: активістку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.