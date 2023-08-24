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Убийство депутата госдумы Вороненкова: суд оставил без изменений приговор одному из обвиняемых

Киев • УНН

 • 607783 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор для пособника в умышленном убийстве экс-депутата госдумы рф Дениса Вороненкова, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Прокурором в суде доказано, что 23 марта 2017 года, в день убийства Дениса Вороненкова, обвиняемый подвозил исполнителя к месту совершения преступления. После этого он уничтожил автомобиль как вещественное доказательство.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в пособничестве в умышленном убийстве, а также в незаконном хранении оружия, и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Рассмотрение апелляционной жалобы, внесенной столичной прокуратурой на приговор другому обвиняемому, продолжается, отметили в прокуратуре.

Напомним

Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Непосредственный исполнитель убийства был ранен охранником Вороненкова и впоследствии скончался в больнице. Летом 2017 правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял слежку за потерпевшим, а также водителя, который подвозил киллера к месту совершения преступления.

В декабре 2021 года суд вынес приговоры в отношении обвиняемых в убийстве Вороненкова. Обвиняемого Ярослава Тарасенко признали виновным в содействии умышленному убийству и приговорили к 12 годам заключения.

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