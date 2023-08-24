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Вбивство депутата держдуми Вороненкова: суд залишив без змін вирок одному з обвинувачених

Вбивство депутата держдуми Вороненкова: суд залишив без змін вирок одному з обвинувачених

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок для пособника в умисному вбивстві ексдепутата держдуми рф Дениса Вороненкова, якого засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Прокурором у суді доведено, що 23 березня 2017 року, у день вбивства Дениса Вороненкова, обвинувачений підвозив виконавця до місця вчинення злочину. Після цього він знищив автомобіль як речовий доказ.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у пособництві в умисному вбивстві, а також у незаконному зберіганні зброї, та засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розгляд апеляційної скарги, внесеної столичною прокуратурою на вирок іншому обвинуваченому, триває, зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо

Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем Вороненкова та згодом помер у лікарні. Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних — чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

У грудні 2021 року суд виніс вироки щодо обвинувачуваних у вбивстві Вороненкова. Обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству і засудили до 12 років ув'язнення. 

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