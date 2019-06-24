Убийство 9-летнего мальчика: суд избирает меру пресечения

"В эти минуты Дарницкий райсуд столицы избирает меру пресечения подозреваемому. Учитывая тяжесть совершенного преступления прокурор просит суд применить самую строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без альтернативы", - сообщила она.



Как сообщал УНН, в Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске.

Полиция установила, что ребенка убили. По подозрению в убийстве задержан старший брат отчима мальчика (мужчина 1989 года рождения). Подозреваемый дал признательные показания. Предварительно установлено, что мотивом убийства стала обида. Однако, что именно стало ее причиной пока не известно.

Расследование продолжается по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).