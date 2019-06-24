Вбивство 9-річного хлопчика: суд обирає запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Дарницький райсуд столиці обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 9-річного хлопчика. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У ці хвилини Дарницький райсуд столиці обирає запобіжний захід підозрюваному. Зважаючи на тяжкість вчиненого злочину прокурор просить суд застосувати найсуворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою без альтернативи", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, у Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку.
Поліція встановила, що дитину вбили. За підозрою у вбивстві затримано старшого брата вітчима хлопчика (чоловік 1989 року народження). Підозрюваний дав свідчення. Попередньо встановлено, що мотивом вбивства стала образа. Однак, що саме стало її причиною поки не відомо.
Розслідування триває за ст.115 КК України (умисне вбивство).