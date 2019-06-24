У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає УНН.
Начальник поліції заявив, що підозрюваним виявився старший брат вітчима хлопчика 1989 року народження, який жив окремо з мамою. Чоловік убив дитину через образу. Що саме стало причиною образи та вбивста Крищенко не повідомив.
Чоловіку повідомили про підозру, він розповів як саме вбив дитину та куди викинув знаряддя вбивства. Водолази знайшли все на дні озера.
"Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі він (підозрюваний - ред.) дав покази, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу", - сказав Андрій Крищенко.
Крищенко заявив, що підозрюваному може загрожувати довічне ув'язнення.
Як повідомляв УНН, у Києві поблизу озера Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика, який перебував у розшуку.