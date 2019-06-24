В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.
Начальник полиции заявил, что подозреваемым оказался старший брат отчима мальчика 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства Крищенко не сообщил.
Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.
"После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый - ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношения. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь по процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - сказал Андрей Крищенко.
Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.
Как сообщал УНН, в Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске .