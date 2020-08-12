Убийство 12-летней девочки в Яготыне: суд арестовал несовершеннолетнего подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Яготынский районный суд Киевской области взял под стражу несовершеннолетнего юношу, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Яготыне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Яготынский районный суд Киевской области удовлетворил поддержанное Бориспольской местной прокуратурой ходатайство следователей Яготинского отделения полиции и избрал подозреваемому в убийстве 12-летней девочки в городе Яготын, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога", - говорится в сообщении.
Напомним, несовершеннолетнему юноше сообщено о подозрении в убийстве 12-летнего ребенка в Яготыне Киевской области.
Как сообщалось, начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов сообщил накануне, что несовершеннолетний парень признался в убийстве 12-летней девушки в Киевской области. Он задушил ее ремнем из-за того, что она отказала ему в сексе.