Вбивство 12-річної дівчинки у Яготині: суд арештував неповнолітнього підозрюваного

"Яготинський районний суд Київської області задовольнив підтримане Бориспільською місцевою прокуратурою клопотання слідчих Яготинського відділення поліції та обрав підозрюваному у вбивстві 12-річної дівчини у місті Яготин, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, неповнолітньому юнаку повідомлено про підозру за вбивство 12-річної дитини у Яготині на Київщині.

Як повідомлялося, начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов повідомив напередодні, що неповнолітній хлопець зізнався у вбивстві 12-річної дівчини на Київщині. Він задушив її ременем через те, що вона відмовила йому у сексі.