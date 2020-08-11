Вбивство 12-річної дівчинки у Яготині: неповнолітньому повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Неповнолітньому юнаку повідомлено про підозру за вбивство 12-річної дитини у Яготині на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
"... повідомлено про підозру 15-річному юнаку у вбивстві малолітньої дитини в місті Яготин Київської області (ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України)", - вказали у відомстві.
За даними слідства, 10 серпня до поліції звернувся батько із заявою про зникнення його 12-річної доньки, яка напередодні ввечері не повернулась з прогулянки додому. Під час пошуків поліцейські виявили тіло малолітньої дитини.
Наразі затримано місцевого жителя, який підозрюється у вчиненні вбивства дівчини.
"Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали у прокуратурі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов повідомив напередодні, що неповнолітній хлопець зізнався у вбивстві 12-річної дівчини на Київщині. Він задушив її ременем через те, що вона відмовила йому у сексі.