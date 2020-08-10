Вбивство 12-річної у Яготині: неповнолітній задушив потерпілу через відмову у сексі

"Жахливий випадок у ніч на 10 серпня стався у місті Яготин. Під ранок стурбований чоловік заявив до Яготинської поліції про пропажу його 12-річної доньки Софії. Начебто, ввечері він їй дозволив гуляти до 3-ї години ночі, але вона до ранку вдома так і не з’явилась", - написав Нєбитов.

Слідчі встановили останні години дівчини і вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив Софію. Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло.

"Конфлікт стався на ґрунті сексуальних домагань з боку хлопця, і отримавши відмову, задушив дівчинку її ж ременем. Страшна трагедія, але вона страшніша тим, що її можна було цілковито попередити. Не можуть неповнолітні діти гуляти до 3-ї години ночі. Батьки повинні бути свідомі та відповідальні. Цього тата, ювенальні поліцейські притягнуть до адмінвідповідальності, яка передбачена законом, але це не поверне життя маленької дівчинки і не виправить долю цього хлопця, який, скоріш за все, не менше 10 років проведе за ґратами", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, неповнолітнього хлопця затримали за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки, яка зникла у ніч на 10 серпня на Київщині.