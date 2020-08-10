Убийство 12-летней в Яготыне: несовершеннолетний задушил потерпевшую из-за отказа в сексе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Несовершеннолетний парень признался в убийстве 12-летней девушки в Киевской области. Он задушил ее ремнем из-за того, что она отказала ему в сексе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook начальника ГУ полиции Киевской области Андрея Небытов.
"Ужасный случай в ночь на 10 августа произошел в городе Яготын. Под утро обеспокоенный мужчина заявил в Яготинскую полицию о пропаже его 12-летней дочери Софии. Вроде, вечером он ей позволил гулять до 3 часов ночи, но она до утра дома так и не появилась", - написал Небытов.
Следователи установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело.
"Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ, задушил девочку ее же ремнем. Страшная трагедия, но она страшнее тем, что ее можно было полностью предотвратить. Не могут несовершеннолетние дети гулять до 3 часов ночи. Родители должны осознавать и быть ответственными. Этого папу ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности, предусмотренной законом, но это не вернет жизнь маленькой девочки и не исправит судьбу этого парня, который, скорее всего, не менее 10 лет проведет за решеткой", - добавил Небытов.
Напомним, несовершеннолетнего парня задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, которая пропала в ночь на 10 августа в Киевской области.