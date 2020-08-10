Убийство 12-летней в Яготыне: несовершеннолетний задушил потерпевшую из-за отказа в сексе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89307 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103136 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128617 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108391 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128573 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101520 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102291 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101971 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101516 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Убийство 12-летней в Яготыне: несовершеннолетний задушил потерпевшую из-за отказа в сексе

Убийство 12-летней в Яготыне: несовершеннолетний задушил потерпевшую из-за отказа в сексе

Киев  •  УНН

 • 60105 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Несовершеннолетний парень признался в убийстве 12-летней девушки в Киевской области. Он задушил ее ремнем из-за того, что она отказала ему в сексе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook начальника ГУ полиции Киевской области Андрея Небытов.

"Ужасный случай в ночь на 10 августа произошел в городе Яготын. Под утро обеспокоенный мужчина заявил в Яготинскую полицию о пропаже его 12-летней дочери Софии. Вроде, вечером он ей позволил гулять до 3 часов ночи, но она до утра дома так и не появилась", - написал Небытов.

Следователи установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело.

"Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ, задушил девочку ее же ремнем. Страшная трагедия, но она страшнее тем, что ее можно было полностью предотвратить. Не могут несовершеннолетние дети гулять до 3 часов ночи. Родители должны осознавать и быть ответственными. Этого папу ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности, предусмотренной законом, но это не вернет жизнь маленькой девочки и не исправит судьбу этого парня, который, скорее всего, не менее 10 лет проведет за решеткой", - добавил Небытов.

Напомним, несовершеннолетнего парня задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, которая пропала в ночь на 10 августа в Киевской области.

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