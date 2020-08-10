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Неповнолітнього хлопця підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки на Київщині

Неповнолітнього хлопця підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки на Київщині

Київ • УНН

 • 15269 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Неповнолітнього хлопця затримали за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки, яка зникла у ніч на 10 серпня на Київщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Як повідомлялось раніше, поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної жительки міста Яготин, яка зникла у ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення до поліції надійшло від батька о 4-й годині ранку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поліцейські одразу розгорнули масштабні пошуки, був піднятий по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції.

Також під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.

"Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний місцевий житель, товариш потерпілої. Він наразі затриманий у порядку ст. 208 КПК України", - зазначається в повідомленні.

Так, тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час сварки мати вбила доньку.

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