У Києві під час сварки мати вбила доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві під час сімейної сварки мати вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще нанесла їй кілька ударів ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Повідомляється, що сьогодні до столичних правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Дегтярівській виявили молоду жінку з ознаками насильницької смерті.
Як розповів начальник слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я людини Шевченківського управління поліції Віктор Войцехівський, по прибуттю правоохоронці встановили, що напередодні у цьому приміщенні стався конфлікт між матір’ю та донькою.
“Підозрювана розповіла нам, що у розпалі сварки вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще нанесла їй кілька ударів ножем. Зловмисницю, 1962 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — сказав Войцехівський.
Також за даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Фастові Київської області багатодітна мати вбила новонароджену дитину.