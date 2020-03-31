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У Києві під час сварки мати вбила доньку

У Києві під час сварки мати вбила доньку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві під час сімейної сварки мати вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще нанесла їй кілька ударів ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомляється, що сьогодні до столичних правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Дегтярівській виявили молоду жінку з ознаками насильницької смерті.

Як розповів начальник слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я людини Шевченківського управління поліції Віктор Войцехівський, по прибуттю правоохоронці встановили, що напередодні у цьому приміщенні стався конфлікт між матір’ю та донькою.

“Підозрювана розповіла нам, що у розпалі сварки вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще нанесла їй кілька ударів ножем. Зловмисницю, 1962 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — сказав Войцехівський.

Також за даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Фастові Київської області багатодітна мати вбила новонароджену дитину.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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