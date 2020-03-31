В Киеве во время ссоры мать убила дочь

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83758 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100098 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102289 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101568 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109533 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98118 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104416 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106405 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131368 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве во время ссоры мать убила дочь

В Киеве во время ссоры мать убила дочь

Киев  •  УНН

 • 35248 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве во время семейной ссоры мать ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что сегодня столичным правоохранителеям от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дегтяревской обнаружили молодую женщину с признаками насильственной смерти.

Как рассказал начальник следственного отделения расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека Шевченковского управления полиции Виктор Войцеховский, по прибытию правоохранители установили, что накануне в этом помещении произошел конфликт между матерью и дочерью.

"Подозреваемая рассказала нам, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Злоумышленница, 1962 года, мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал Войцеховский.

Также по данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Фастове Киевской области многодетная мать убила новорожденного ребенка.

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