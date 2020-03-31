В Киеве во время ссоры мать убила дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве во время семейной ссоры мать ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сообщается, что сегодня столичным правоохранителеям от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дегтяревской обнаружили молодую женщину с признаками насильственной смерти.
Как рассказал начальник следственного отделения расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека Шевченковского управления полиции Виктор Войцеховский, по прибытию правоохранители установили, что накануне в этом помещении произошел конфликт между матерью и дочерью.
"Подозреваемая рассказала нам, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Злоумышленница, 1962 года, мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал Войцеховский.
Также по данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Фастове Киевской области многодетная мать убила новорожденного ребенка.