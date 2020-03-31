В Киеве во время ссоры мать убила дочь

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве во время семейной ссоры мать ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.