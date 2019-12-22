На Київщині багатодітна матір вбила немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Фастові Київської області багатодітна мати вбила новонароджену дитину. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Відомо, що жінка 1988 року народження народила дитину самостійно в гуртожитку, де мешкає. Після того, новонароджену дівчинку, яка була живою, вона загорнула в тканину та винесла до лісопосадки, де і залишила. Тіло дитини виявили в цій лісопосадці.
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Наразі розпочато досудове розслідування за підозрою у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини.
Нагадаємо, тіло немовляти з різаними ранами знайшли у черкаському гуртожитку.