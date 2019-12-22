В Киевской области многодетная мать убила младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Фастове Киевской области многодетная мать убила новорожденного ребенка. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что женщина 1988 года рождения родила ребенка самостоятельно в общежитии, где живет. После того, новорожденную девочку, которая была живой, она завернула в ткань и вынесла в лесопосадку, где и оставила. Тело ребенка обнаружили в этой лесопосадке.
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Сейчас начато досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.
Напомним, тело младенца с резаными ранами нашли в черкасском общежитии.