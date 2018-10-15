На Прикарпатті мати зарізала своє новонароджене немовля

"Подія трапилась, сьогодні, 15 жовтня. Зранку до Богородчанського відділення поліції зателефонувала жителька одного із сіл району та повідомила про те, що вона вбила свою новонароджену дитину", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у поліції, встановлено, що жінка народила хлопчика на території свого домоволодіння. Після чого, взяла до рук ножа та нанесла немовляті близько чотирьох ударів в область шиї, що спричинило смерть.



Наразі жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу-тримання під вартою.



За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Наразі тривають слідчі дії.



Нагадаємо, у Сумській області до суду передано кримінальне провадження щодо подружжя, яке до смерті забило 4-річну доньку за відмову їсти.