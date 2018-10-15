На Прикарпатье мать зарезала своего новорожденного младенца

"Инцидент произошел, сегодня, 15 октября. Утром в Богородчанское отделение полиции позвонила жительница одного из сел района и сообщила о том, что она убила своего новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.



Как отметили в полиции, установлено, что женщина родила мальчика на территории своего домовладения. После чего, взяла в руки нож и нанесла младенцу около четырех ударов в область шеи, повлекшие смерть.



Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения-содержание под стражей.



По данному факту полицией начато уголовное производство в соответствии со ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Пока продолжаются следственные действия.



Напомним, в Сумской области в суд передано уголовное производство в отношении супругов, которые до смерти забил 4-летнюю дочь за отказ есть.