Несовершеннолетнего парня подозревают в убийстве 12-летней девочки в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Несовершеннолетнего парня задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, которая пропала в ночь на 10 августа в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Как сообщалось ранее, полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготын, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4 часа утра", - говорится в сообщении.
Сообщается, что полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции.
Также во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.
"Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - отмечается в сообщении.
Так, тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве во время ссоры мать убила дочь.