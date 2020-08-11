Убийство 12-летней девочки в Яготине: несовершеннолетнему сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Несовершеннолетнему юноше сообщено о подозрении в убийстве 12-летнего ребенка в Яготине Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"... сообщено о подозрении 15-летнем юноше в убийстве малолетнего ребенка в городе Яготин Киевской области (ч. 2 п. 2 ст. 115 УК Украины)", - указали в ведомстве.
По данным следствия, 10 августа в полицию обратился отец с заявлением об исчезновении его 12-летней дочери, которая накануне вечером не вернулась с прогулки домой. Во время поисков полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка.
Задержан местный житель, который подозревается в совершении убийства девушки.
"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов сообщил накануне, что несовершеннолетний парень признался в убийстве 12-летней девушки в Киевской области. Он задушил ее ремнем из-за того, что она отказала ему в сексе.