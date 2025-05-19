Важно, чтобы поддержка продолжалась: Зеленский пригласил новоизбранного президента Румынии в Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном и пригласил его в Украину, передает УНН.

Говорил с новоизбранным Президентом Румынии Никушором Даном. Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе - написал Зеленский в Telegram

Зеленский заявил, что Украина уважает Румынию и выбор румынского народа.

Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость. Пригласил Никушора Дана приехать в Украину. Также обсудили ближайшие возможности встретиться - сообщил Зеленский.

Дополнение

Мэр Бухареста, проевропейский и проукраинский политик Никушор Дан победил на выборах президента Румынии.

Отмечается, что Дан получил более чем на 7% больше голосов, чем его соперник, пророссийский кандидат Джордже Симион.

Пророссийский кандидат Симион признал поражение на выборах президента Румынии