Важно, чтобы поддержка продолжалась: Зеленский пригласил новоизбранного президента Румынии в Украину

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах
12:24 • 15959 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
09:06 • 22919 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

09:01 • 99985 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
08:32 • 37833 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
08:30 • 38844 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
07:57 • 33035 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
19 мая, 06:58 • 24189 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Эксклюзив
19 мая, 05:46 • 59629 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

18 мая, 16:47 • 34721 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

18 мая, 14:58 • 73835 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
44%
745мм
Популярные новости

Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

19 мая, 03:27 • 49181 просмотра

В кремле озвучили, когда пройдет телефонный разговор путина с Трампом

09:23 • 5022 просмотра

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка: сколько будут платить

09:38 • 10825 просмотра

В Украину возвращается тепло: синоптик обещает повышение температуры

09:50 • 15906 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

10:11 • 33937 просмотра
публикации

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

12:24 • 15911 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

09:01 • 99870 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

19 мая, 05:46 • 59592 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 235100 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 447655 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Румыния

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

10:11 • 34020 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 102167 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 189099 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 91237 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 91986 просмотра
Актуальное

ЗРК Бук

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Важно, чтобы поддержка продолжалась: Зеленский пригласил новоизбранного президента Румынии в Украину

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном и пригласил его в Украину. Обсудили возможности встречи и важность поддержки.

Важно, чтобы поддержка продолжалась: Зеленский пригласил новоизбранного президента Румынии в Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном и пригласил его в Украину, передает УНН.

Говорил с новоизбранным Президентом Румынии Никушором Даном. Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе

- написал Зеленский в Telegram

Зеленский заявил, что Украина уважает Румынию и выбор румынского народа.

Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость. Пригласил Никушора Дана приехать в Украину. Также обсудили ближайшие возможности встретиться

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Мэр Бухареста, проевропейский и проукраинский политик Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. 

Отмечается, что Дан получил более чем на 7% больше голосов, чем его соперник, пророссийский кандидат Джордже Симион.

Пророссийский кандидат Симион признал поражение на выборах президента Румынии19.05.25, 03:28 • 4050 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Румыния
Владимир Зеленский
Brent
$65.28
Bitcoin
$102,453.60
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,246.81
Ethereum
$2,400.49