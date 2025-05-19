Важливо, щоб підтримка продовжувалась: Зеленський запросив новообраного президента Румунії до України
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном і запросив його до України. Обговорили можливості зустрічі та важливість підтримки.
Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном та запросив його до України, передає УНН.
Говорив із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном. Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі
Зеленський заявив, що Україна поважає Румунію та вибір румунського народу.
Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість. Запросив Нікушора Дана приїхати до України. Також обговорили найближчі можливості зустрітися
Доповнення
Мер Бухареста, проєвропейський та проукраїнський політик Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії.
Зазначається, що Дан отримав на понад 7% більше голосів, ніж його суперник, проросійський кандидат Джордже Сіміон.
Проросійський кандидат Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії19.05.25, 03:28 • 4086 переглядiв