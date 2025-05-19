Важливо, щоб підтримка продовжувалась: Зеленський запросив новообраного президента Румунії до України

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном та запросив його до України, передає УНН.

Говорив із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном. Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі - написав Зеленський у Telegram

Зеленський заявив, що Україна поважає Румунію та вибір румунського народу.

Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість. Запросив Нікушора Дана приїхати до України. Також обговорили найближчі можливості зустрітися - повідомив Зеленський.

Доповнення

Мер Бухареста, проєвропейський та проукраїнський політик Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії.

Зазначається, що Дан отримав на понад 7% більше голосів, ніж його суперник, проросійський кандидат Джордже Сіміон.

Проросійський кандидат Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії