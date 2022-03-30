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Главарь оккупированной Южной Осетии анонсировал "юридические шаги" для вхождения в состав россии

Киев • УНН

 • 85410 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Главарь оккупированной Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал некие "юридические шаги" в ближайшее время "для вхождения в состав россии". Об этом сказано в обращении Бибилова, опубликованном на сайте путинской "единой россии", пишет УНН.

Главарь оккупированной Южной Осетии анонсировал "юридические шаги" для вхождения в состав россии

Цитата

"Я считаю, что объединение с россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — россии", — заявил Бибилов.

Детали

На "обращение" уже отреагировал замглавы партийной комиссии по международному сотрудничеству Андрей Климов.

По его словам "нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав рф".

Добавим

Накануне главарь боевиков Денис Пушилин заявил о том, что псевдореспублика “ДНР” рассмотрит вопрос о вступлении в состав россии.

До этого главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в республике пройдет "референдум о вхождении в состав россии".

В МИД Украины утверждают, что такие решения лишь ускорят падение государства-агрессора в пропасти глобальной изоляции.

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