Главарь оккупированной Южной Осетии анонсировал "юридические шаги" для вхождения в состав россии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Главарь оккупированной Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал некие "юридические шаги" в ближайшее время "для вхождения в состав россии". Об этом сказано в обращении Бибилова, опубликованном на сайте путинской "единой россии", пишет УНН.
Цитата
"Я считаю, что объединение с россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — россии", — заявил Бибилов.
Детали
На "обращение" уже отреагировал замглавы партийной комиссии по международному сотрудничеству Андрей Климов.
По его словам "нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав рф".
Добавим
Накануне главарь боевиков Денис Пушилин заявил о том, что псевдореспублика “ДНР” рассмотрит вопрос о вступлении в состав россии.
До этого главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в республике пройдет "референдум о вхождении в состав россии".
В МИД Украины утверждают, что такие решения лишь ускорят падение государства-агрессора в пропасти глобальной изоляции.