Ватажок окупованої Південної Осетії анонсував "юридичні кроки" для входження до складу росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Ватажок окупованої Південної Осетії Анатолій Бібілов анонсував якісь "юридичні кроки" найближчим часом "для входження до складу росії". Про це сказано у зверненні Бібілова, опублікованому на сайті путінської "єдиної росії", пише УНН.
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"Я вважаю, що об'єднання з Росією - наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. Республіка Південна Осетія буде у складі своєї історичної батьківщини - росії", - заявив Бібілов.
Деталі
На "звернення" вже відреагував заступник голови партійної комісії з міжнародного співробітництва Андрій Клімов.
За його словами "немає ніяких перешкод правового характеру, щоб здійснити давню мрію жителів Південної Осетії і увійти до складу рф".
Додамо
Напередодні ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив про те, що псевдореспубліка "ДНР" розгляне питання про вступ до складу росії.
До цього ватажок бойовиків так званої "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що найближчим часом в республіці пройде "референдум про входження до складу росії".
У МЗС України стверджують, що такі рішення лише прискорять падіння держави-агресора у прірві глобальної ізоляції.