Это ускорит падение россии в пропасть глобальной изоляции: в МИД отреагировали на возможный "референдум" о присоединении "ЛНР" к рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Решение главаря так называемой “ЛНР” Леонида Пасечника относительно возможного “референдума” о вхождении в состав россии лишь ускорит падение государства-агрессора в пропасти глобальной изоляции. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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“Российская Федерация не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях являются юридически ничтожными, и не будут иметь правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Зато Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, которое ускорит ее падение в пропасти глобальной изоляции”, - подчеркнули в ведомстве.
Добавим
Сегодня утром российские СМИ опубликовали информацию, что главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на временно оккупированных территориях Луганской области может пройти "референдум" о вхождении региона в состав россии.