Це пришвидшить падіння росії в прірву глобальної ізоляції: в МЗС відреагували на можливий "референдум" про приєднання "ЛНР" до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рішення ватажка так званої “ЛНР” Леоніда Пасічника щодо можливого “референдума” про входження до складу росії лише пришвидшить падіння держави-агресора в прірві глобальної ізоляції. Про це журналісту УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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“Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними, та не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції”, - наголосили у відомстві.
Додамо
Сьогодні зранку російські ЗМІ опублікували інформацію, що ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на тимчасово окупованих територіях Луганської області може пройти "референдум" про входження регіону до складу росії.