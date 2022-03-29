Главарь боевиков Пушилин рассматривает вопрос о вхождении “ДНР” в состав россии

Цитата

"ДНР” рассмотрит вопрос о вхождении в состав российской федерации после освобождения всей республики", - заявил главарь боевиков.

Добавим

Ранее сообщалось о том, что главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на временно оккупированных территориях Луганской области может пройти "референдум" о вхождении региона в состав россии.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое решение главаря боевиков лишь ускорит падение государства-агрессора в пропасти глобальной изоляции.