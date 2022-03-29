Главарь боевиков Пушилин рассматривает вопрос о вхождении “ДНР” в состав россии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Главарь боевиков Денис Пушилин заявил о том, что псевдореспублика “ДНР” рассмотрит вопрос о вступлении в состав россии, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"ДНР” рассмотрит вопрос о вхождении в состав российской федерации после освобождения всей республики", - заявил главарь боевиков.
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Ранее сообщалось о том, что главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на временно оккупированных территориях Луганской области может пройти "референдум" о вхождении региона в состав россии.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое решение главаря боевиков лишь ускорит падение государства-агрессора в пропасти глобальной изоляции.