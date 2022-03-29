Ватажок бойовиків Пушилін розглядає питання про входження "ДНР" до складу росії

Цитата

"ДНР" розгляне питання про входження до складу російської федерації після звільнення всієї республіки", - заявив ватажок бойовиків.

Додамо

Раніше повідомлялося про те, що ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на тимчасово окупованих територіях Луганської області може пройти "референдум" про входження регіону до складу Росії.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення ватажка бойовиків лише прискорить падіння держави-агресора у прірву глобальної ізоляції.