Василий Шкураков стал новым заместителем министра обороны, будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит
Киев • УНН
Правительство назначило Василия Шкуракова ответственным за аудит и финансовую систему Минобороны. Он будет внедрять цифровую отчетность и бюджетное планирование.
Правительство назначило заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита. Эту должность получил Василий Шкураков. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Развиваем МОУ как эффективную структуру, способную достигать поставленных целей. Сегодня на заседании Правительства Василий Шкураков назначен заместителем министра обороны Украины
По словам министра, Василий Шкураков будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит. Фокус — построение прозрачной, управляемой и data-driven финансовой системы Минобороны.
Обновлен состав заместителей в Минобороны: Федоров представил команду05.02.26, 18:37 • 4761 просмотр
Ключевые задачи:
🔹качественное бюджетное планирование и исполнение, чтобы ресурсы соответствовали реальным приоритетам фронта;
🔹управление всеми источниками финансирования: государственный бюджет, международная техническая помощь, гранты и кредиты;
🔹усиление экономического анализа для принятия управленческих решений;
🔹усиление внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности;
🔹цифровизация финансовой отчетности и контроля, чтобы решения принимались на основе качественных данных.
Федоров добавил, что Шкураков имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами. Работал заместителем министра финансов и первым заместителем министра развития общин и инфраструктуры. Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.
Формируем систему, где каждая гривна работает на результат
Министру обороны Федорову назначили заместителя - будет отвечать за реформу закупок26.03.26, 16:09 • 3626 просмотров