Василь Шкураков став новим заступником міністра оборони, відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит
Київ • УНН
Уряд призначив Василя Шкуракова відповідальним за аудит та фінансову систему Міноборони. Він впроваджуватиме цифрову звітність та бюджетне планування.
Уряд призначив заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. Цю посаду отримав Василь Шкураков. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.
Розбудовуємо МОУ як ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Сьогодні на засіданні Уряду Василя Шкуракова призначено заступником міністра оборони України
За словами міністра, Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит. Фокус — побудова прозорої, керованої і data-driven фінансової системи Міноборони.
Ключові завдання:
🔹якісне бюджетне планування й виконання, щоб ресурси відповідали реальним пріоритетам фронту;
🔹управління всіма джерелами фінансування: державний бюджет, міжнародна технічна допомога, гранти та кредити;
🔹посилення економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень;
🔹підсилення внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;
🔹цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення ухвалювали на основі якісних даних.
Федоров додав, що Шкураков має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Працював заступником міністра фінансів і першим заступником міністра розвитку громад та інфраструктури. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.
Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат
