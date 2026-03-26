Міністру оборони Федорову призначили заступника - відповідатиме за реформу закупівель

$43.870.0550.850.04
ukenru
Ексклюзив
17:53 • 2 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
15:16 • 17180 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
14:41 • 20419 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
12:59 • 18681 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 27405 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 43792 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 62485 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 99702 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 97936 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
25 березня, 10:45 • 66278 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
65%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Серіали
Опалення
Дипломатка

Міністру оборони Федорову призначили заступника - відповідатиме за реформу закупівель

Київ • УНН

 • 2644 перегляди

Кабмін призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони, а Юрія Мироненка - генінспектором відомства. Банік відповідатиме за прозорі закупівлі.

Кабінет міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони, який відповідатиме за реформу закупівель для українського війська. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо трансформацію Міністерства оборони в ефективну інституцію, яка працює на результат на фронті. На засіданні Уряду Мстислава Баніка призначено заступником Міністра. Також підписав наказ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України

- повідомив Федоров.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік, який долучався до створення та розвитку застосунку "Дія", відповідатиме за реформу закупівель. Завдання - зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.

Мстислав має досвід побудови державних цифрових продуктів. У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток Дії. У Міноборони очолював розвиток "Армія+" та "Резерв+". Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2

- повідомив Федоров.

Юрій Мироненко, який призначений на посаду генерального інспектора Міноборони, відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.

Його завдання - забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів. Фокус - реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень. Працював заступником Міністра оборони: відповідав за розвиток DELTA, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей ШІ іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО. Був заступником Міністра цифрової трансформації. Учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку

- додав Федоров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив нових керівників контррозвідки Служби безпеки України, підписавши відповідні укази.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика