Міністру оборони Федорову призначили заступника - відповідатиме за реформу закупівель

Кабінет міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони, який відповідатиме за реформу закупівель для українського війська. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.

Продовжуємо трансформацію Міністерства оборони в ефективну інституцію, яка працює на результат на фронті. На засіданні Уряду Мстислава Баніка призначено заступником Міністра. Також підписав наказ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України

Заступник міністра оборони Мстислав Банік, який долучався до створення та розвитку застосунку "Дія", відповідатиме за реформу закупівель. Завдання - зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.

Мстислав має досвід побудови державних цифрових продуктів. У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток Дії. У Міноборони очолював розвиток "Армія+" та "Резерв+". Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2

Юрій Мироненко, який призначений на посаду генерального інспектора Міноборони, відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.

Його завдання - забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів. Фокус - реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень. Працював заступником Міністра оборони: відповідав за розвиток DELTA, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей ШІ іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО. Був заступником Міністра цифрової трансформації. Учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку