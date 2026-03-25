Зеленський призначив нових керівників контррозвідки СБУ
Президент призначив Сергія Гуньковського та Віктора Зайця головами департаментів контррозвідки. Обидва посадовці раніше працювали заступниками керівників.
Президент України Володимир Зеленський призначив нових керівників контррозвідки Служби безпеки України, підписавши відповідні укази, передає УНН.
Деталі
Відповідно до указу №269/2026, Сергія Гуньковського призначено начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Указом №270/2026, Віктора Зайця призначено начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Доповнення
З відкритих джерел відомо, що Гуньковський перебував на посаді заступника керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Заєць займав посаду заступника начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Нагадаємо
25 березня в Україні відзначається День Служби безпеки України. Національна спецслужба існує вже понад 30 років: її головним завданням є контррозвідка, захист державності, боротьба з тероризмом, корупцією і організованою злочинністю. З початком російсько-української війни 2014 року і повномасштабного вторгнення 2022 року СБУ займається протидією російським спецслужбам.