Зеленський призначив нових керівників контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нових керівників контррозвідки Служби безпеки України, підписавши відповідні укази, передає УНН.

Відповідно до указу №269/2026, Сергія Гуньковського призначено начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Указом №270/2026, Віктора Зайця призначено начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

З відкритих джерел відомо, що Гуньковський перебував на посаді заступника керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Заєць займав посаду заступника начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

25 березня в Україні відзначається День Служби безпеки України. Національна спецслужба існує вже понад 30 років: її головним завданням є контррозвідка, захист державності, боротьба з тероризмом, корупцією і організованою злочинністю. З початком російсько-української війни 2014 року і повномасштабного вторгнення 2022 року СБУ займається протидією російським спецслужбам.