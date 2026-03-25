Зеленский назначил новых руководителей контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей контрразведки Службы безопасности Украины, подписав соответствующие указы, передает УНН.

Согласно указу №269/2026, Сергей Гуньковский назначен начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Указом №270/2026, Виктор Заяц назначен начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Из открытых источников известно, что Гуньковский занимал должность заместителя руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Заяц занимал должность заместителя начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

25 марта в Украине отмечается День Службы безопасности Украины. Национальная спецслужба существует уже более 30 лет: ее главной задачей является контрразведка, защита государственности, борьба с терроризмом, коррупцией и организованной преступностью. С началом российско-украинской войны 2014 года и полномасштабного вторжения 2022 года СБУ занимается противодействием российским спецслужбам.