Министру обороны Федорову назначили заместителя - будет отвечать за реформу закупок

Кабинет министров назначил Мстислава Баника заместителем министра обороны, который будет отвечать за реформу закупок для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Продолжаем трансформацию Министерства обороны в эффективный институт, который работает на результат на фронте. На заседании Правительства Мстислав Баник назначен заместителем Министра. Также подписал приказ о назначении Юрия Мироненко на должность генерального инспектора Министерства обороны Украины

Заместитель министра обороны Мстислав Баник, который участвовал в создании и развитии приложения "Дія", будет отвечать за реформу закупок. Задача - сделать закупки для украинской армии наиболее прозрачными и эффективными в мире.

Мстислав имеет опыт построения государственных цифровых продуктов. В Минцифре отвечал за запуск и развитие Дії. В Минобороны возглавлял развитие "Армия+" и "Резерв+". Имеет боевой опыт: добровольно присоединился к армии и прошел путь от солдата до офицера. Создавал подразделения FPV-дронов, работал на уровне штаба. Принимал участие в Курской операции в составе подразделения CODE 9.2

Юрий Мироненко, назначенный на должность генерального инспектора Минобороны, будет отвечать за объективную оценку состояния дел в войсках и эффективности решений.

Его задача - обеспечить регулярный анализ того, как работают решения на практике, и давать основу для быстрой коррекции политик и планов. Фокус - реальная картина с фронта и быстрая обратная связь для управленческих решений. Работал заместителем Министра обороны: отвечал за развитие DELTA, внедрение Mission Control, создание возможности для тренировки моделей ИИ иностранными партнерами и украинскими компаниями на данных с поля боя, масштабирование технологий, созданных в системе Минобороны, реформу кодификации и запуск частной ПВО. Был заместителем Министра цифровой трансформации. Участник боевых действий, командир подразделения дронов, экс-глава Госспецсвязи