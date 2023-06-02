"Ваш борщ похож на российские щи": украинские пограничники ответили белорусам на призыв переходить на их сторону

Цитата

“Мы дали возможность белорусским памежникам прослушать ответ на их сравнение украинского и белорусского борща. Белорусам также советуем изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно заключенными. А если у них вдруг возникли сложности с пониманием белорусского языка – задуматься и учить его”, - заявили в ГПСУ.

Детали

Также украинские воины опровергли схожесть украинского и белорусского борщей. И напомнили белорусским пограничникам, что этот "братский" народ добровольно стал колонией рф и потерял право называться "братьями", когда "вонзил украинскому народу нож в спину", присоединившись к российской агрессии против Украины.

Напомним

Ранее белорусские пограничники попытались заманить на свою сторону украинцев своим "белорусским борщом". Они через громкоговоритель транслировали аудиообращение возле пограничного пункта с Украиной, в котором призвать попробовать белорусский борщ.



