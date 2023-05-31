білоруські прикордонники намагалися задобрити українців борщем: у ДПСУ відреагували

Деталі

На записі жіночий голос українською мовою розказує про те, що борщ – "унікальне блюдо східнослов'янської кухні" і що "нічого подібного немає в європейських кухнях".

При цьому наголошується, що між білоруським та українським борщем є невеликі відмінності: до українського борщу прийнято додавати квасолю, а до білоруського – більше картоплі.

"І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік – спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте", – закликає жіночий голос.

Судячи з відео, запис транслювали біля прикордонного поста на річці Желонь.

Доповнення

Українські прикордонники не забарилися з відповіддю.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на РОСІЙСЬКІ ЩІ, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, яким встромили у спину українців", – йдеться у відповіді ДПСУ.

Раніше

ДПСУ оприлюднили відео, де їхній дрон зафіксував, як білоруські прикордонники намагалися перемістити автомобіль вручну.

Згодом українські прикордонники повідомили, що завдяки жартівливому відеоролику, оприлюдненому ними напередодні, головного прикордонника білорусі зняли з посади.